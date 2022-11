Qualcomm va lansa procesoare ARM pentru desktop din 2024 Daca Qualcomm domina piata mobile cu procesoarele sale, ei bine acum a pus gand sau si pietei desktop. Compania a inceput sa produca chipseturi pentru PC-uri inca din 2021, dar pana acum a reciclat designurile de pe telefoane. Din 2024 vom vedea chipseturi ARM dedicate. Informatia vine de la o sursa apropiata de Qualcomm, care afirma ca gigantul a inceput sa ia in serios proiectul si sa livreze un CPU de desktop foarte puternic. Il vom vedea din 2024, sub numele de cod Hamoa”. Va avea un setup 12 core si o configuratie 8 + 4 nuclee. Clusterul cel mare include 8 nuclee performante, in vreme ce… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

