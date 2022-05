Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a sosit: procesor flagship cu 30% mai eficient la consun, cu 10% mai rapid Qualcomm a anuntat noua versiune de procesor flagship pe 20 mai 2022 si e vorba aici despre un Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, care va sosi pe telefoanele flagship din a doua jumatate a lui 2022. Fata de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 aduce o eficienta cu 30% mai mare si o viteza crescuta cu 10%. Snapdragon 8+ Gen 1 ramane un procesor bazat pe tehnologie de 4 nm, doar ca e acum tehnologia celor de la TSMC si nu Samsung. Ofera un salt de performanta de 10%, o frecventa de GPU crescuta cu 10% si consuma cu 15% mai putina energie. Pe hartie ni se promite o ora de gaming in plus sau 50 de minute de… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

