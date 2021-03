Qualcomm lucrează la o consolă portabilă de jocuri asemănătoare cu Switch Conform mai multor surse anonime, compania americana lucreaza in prezent la o consola de gaming, care se inspira puternic de la Switch, consola de mare succes a celor de la Nintendo. Absolut logic, la baza viitoarei console va sta unul dintre chipset-urile companiei, cel probabil modelul cel mai nou la momentul lansarii, care, conform acelorasi surse, ar putea fi candva in primul trimestru al anului viitor. Deosebirea esentiala fata de Switch vine din sistemul de operare. In loc sa investeasca timp si resurse in dezvoltarea unui sistem de operare, Qualcomm va folosi Android. Drept urmare, vor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

