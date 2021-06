Stiri pe aceeasi tema

- Revista TIime Out a intocmit un nou clasament al celor mai frumoase strazi din lume, in 2021. Pe primul loc s-a pozitionat "Smith Street" din Melbourne, Australia, cunoscuta pentru magazinele sale, baruri si cafenele, muzica live si restaurante. In top se regasesc si bulevarde aflate in orase din Europa,…

- Compania mizeaza ca viitorul jocurilor video va fi un model bazat pe abonament, in care oamenii platesc o anumita suma de bani in fiecare luna pentru a avea acces la o multitudine de titluri. Serviciul sau Xbox Game Pass face exact acest lucru, oferind acces la o biblioteca de jocuri dezvoltata atat…

- Cea mai mare companie de procesare a carnii din lume a fost vizata de un atac cibernetic sofisticat. Rețelele de calculatoare ale companiei JBS au fost sparte, determinand inchiderea temporara a unor unitați de procesare din Australia, Canada și SUA și afectand mii de angajați, relateaza BBC.

- Deși Europa face pași importanți in lupa cu pandemia de COVID-19, grație campaniilor de vaccinare care duc la eliminarea unor restricții, se pare ca suntem inca departe de organizarea evenimentelor majore, cu zeci sau sute de mii de persoane, precum festivaluri, conferințe sau expoziții. Cel puțin asta…

- Cu mai putin de doua luni pana la startul editie din acest an a celui mai important targ de tehnologii mobile din lume, Samsung a anuntat ca nu-si va trimite reprezentantii, pentru a proteja sanatatea propriilor angajati si a vizitatorilor. In schimb, compania coreeana spune ca va incerca o prezenta…

- Microsoft Corp negociaza achiziția firmei de inteligenta artificiala si tehnologie de recunoastere a vorbirii Nuance Communications, o tranzactie evaluata la aproximativ 16 miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Conform discutiilor legate de pret,…

- ​O companie din Taiwan pe nume TSMC este evaluata la peste 600 miliarde dolari, are peste 50.000 de angajați și procesoarele pe care le produce pentru alte companii se regasesc în diverse aparate, de la smartphone-uri pâna la avioane de vânatoare. Deși TSMC nu este foarte cunoscuta…