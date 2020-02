Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti s-ar putea pronunta marti in procesul in care Liviu Dragnea contesta pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare primita pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. La termenele anterioare, avocatii lui Liviu Dragnea au…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat sambata, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, la masa rotunda privind Initiativa celor Trei Mari, ocazie cu care a salutat anuntul secretarului de stat Mike Pompeo privind alocarea de catre SUA a un miliard de dolari pentru investitii…

- INNA pregatește cel mai mare concert din 2020, pe 30 mai, la Romexpo, in cadrul evenimentului ”The Concert!”. „Abia aștept sa ne intalnim la The Concert, un eveniment cu super concerte și artiștii cei mai cool din Romania! Ne vedem pe 30 mai, la Romexpo, sa ne distram impreuna, va fi un concert cool!…

- In anul 2020 Fundația Transilvania Trust organizeaza doua tabere interdisciplinare pentru valorificarea meseriilor tradiționale in cadrul programului de specializare in reabilitarea patrimoniului construit, destinat studenților, muncitorilor din industria construcțiilor, precum și altora interesați.…

- Basescu a declarat faptul ca maghiarii au fost influentati de mesajele UDMR. De asemenea, acesta sustine faptul ca si romanilor li se aplica acelasi tratament. ”Ungurii sunt un popor complexat si nu ii suporta pe cei de langa ei. Iar de acest lucru nu este vinovata nici presa de la Budapesta,…

- A devenit deja o tradiție ca Fereșteanu sa iși marturiseasca ,,obsesiile muzicale”, așa ca o data la cateva luni mizeaza pe cate o piesa pe care o transforma in piesa lui. In emisiunea lui, alaturi de Liza Sabau, a lansat o noua piesa a lui Fere, fix la inceputul saptamanii. Remixul lui Saint JHN...…

- Cazul traficului de copii de la Țandarei, care a tulburat Romania și Uniunea Europeana in 2010, s-a terminat luni, dupa multe intarzieri, cu o decizie de achitare a tuturor acuzaților. Dupa mai bine de noua ani de procese intarziate, cei 25 de oameni acuzați ca au traficat aproape 200 de copii din Țandarei…

- Presedintele Romaniei a promulgat, in urma cu cateva zile, legea anti-bullying, care se refera interzicerea comportamentelor care constau in violența psihologica – bullying, in toate spațiile destinate educației și formarii profesionale. La nivel european, Romania se situeaza pe locul 3 in ceea ce privește…