Qodes x Iraida lansează noul single al verii – Crushin’ on you

Dupa cel mai recent single lansat alaturi de ANTONIA, Qodes colaboreaza cu IRAIDA pentru noul single – Crushin on you. Versurile piesei explica perfect momentul cand te indragostești și iți pierzi total mințile, fiind pregatit cu sa-i oferi persoanei iubite totul. Piesa a fost scrisa și compusa de catre Qodes și Iraida, in timp ce producția speciala a piesei poarta amprenta lui Qodes. Fiind o piesa de vara, instrumentalul special și cumulul de instrumente te vor purta prin serile lungi ale verii. Videoclipul piesei a fost regizat de catre Quba iar DOP-ul a fost David Mogan. “Iubirea vine de obicei…