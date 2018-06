Qatarul vrea sa devina membru NATO Ministrul apararii din Qatar a afirmat ca ambitia strategica pe termen lung a tarii sale este de a adera la alianta nord-atlantica, la un an de cand emiratul este izolat in urma crizei diplomatice cu vecinii din Golf. “Qatarul a devenit una dintre cele mai importante tari din regiune in ceea ce priveste calitatea armamentului, […] Qatarul vrea sa devina membru NATO is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii din Qatar a afirmat ca ambitia strategica pe termen lung a tarii sale este de a adera la NATO, in declaratii publicate miercuri cu ocazia implinirii unui an de la declansarea crizei din Golf, informeaza Agerpres."Qatarul a devenit una dintre cele mai importante tari din…

- Ministrul apararii din Qatar a afirmat ca ambitia strategica pe termen lung a tarii sale este de a adera la NATO, in declaratii publicate miercuri cu ocazia implinirii unui an de la declansarea crizei din Golf. "Qatarul a devenit una dintre cele mai importante tari din regiune in ceea ce priveste calitatea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, face apel la Președinție și PNL sa nu mute scandalul intern in Europa in contextul in care liberalii au agreat prima forma a programului de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene iar acum spun ca nu sunt de acord.

- Dupa ce recent a anuntat ca nu o va revoca pe sefa DNA, respingand, astfel, cererea formulata de catre ministrul Justitiei, in februarie, in baza raportului privind activitatea manageriala la DNA, Klaus Iohannis a subliniat, miercuri, in cateva randuri, ca nu vede “niciun temei” pentru sesizarea Curtii…

- Pe fondul protestelor spontane ale cadrelor medicale de la spitale din Bucuresti si din tara, nemultumite de plafonarea sporurilor, dar si a negocierilor de vineri, de la Ministerul Sanatatii (MS), la care au participat colega sa de Guvern- sefa de la Ministerul Muncii- si sindicalistii din Sanatate,…

- Pe fondul protestelor spontane din ultimele zile, inclusiv de vineri – de la Institutul CC Iliescu din Capitala, dar si la unitati medicale din tara -, la Ministerul Sanatatii au avut loc noi negocieri cu sindicalistii din Sanatate. La discutii au participat ministrii Sanatatii si Muncii, precum si…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat ieri Marea Britanie ca ”a ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice”, in dosarul otravirii fostului spion Serghei Skripal pe sol britanic, amenintand ca Moscova va riposta la eventuale noi ”initiative anti-rusesti”. “Daca Guvernul britanic…

- Pana sa afle daca va fi validata candidatura sa la functia de presedinte executiv al PSD-ului, Nicolae Banicioiu a venit, vineri dimineata la sedinta conducerii partidului, in care se analizeaza dosarele aspirantilor la functiile de la varful formatiunii social-democrate. Raspunzand unor intrebari,…