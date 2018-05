Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul a anuntat ca va interzice produsele originare din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudita, Egipt si Bahrain, la un an dupa ce a fost tinta unui embargo impus de acelasi state, Doha fiind acuzata ca sustine terorismul, scrie Reuters.

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a subliniat necesitatea pentru unitate in regiunea Golfului, duminica, in cursul unei scurte vizite in capitala saudita Riad, relateaza Reuters. "Unitatea Golfului este necesara si trebuie sa o realizam", a declarat responsabilul american in cadrul unei conferinte…

- Guvernul american vrea sa creeze o forta araba care sa inlocuiasca prezenta sa militara in Siria si sa ajute la stabilizarea nord-estului tarii dupa infrangerea gruparii jihadiste Statul Islamic, a dezvaluit marti publicatia The Wall Street Journal (WSJ), citata de agentia de presa EFE.Potrivit…

- Qatarul, izolat de noua luni de catre vecinii sai de la Golful Persic in special pentru presupusul sprijin acordat unor grupari si simpatizanti extremisti islamisti, a plasat pe lista neagra 20 de persoane si opt organizatii "teroriste", relateaza AFP. Aceasta lista, data publicitatii miercuri seara…

- Aproape jumatate din exporturile de arme ale SUA din ultimii cinci ani au avut ca destinatie Orientul Mijlociu, iar Arabia Saudita si-a consolidat locul doi in clasamentul celor mai mari importatori, conform unui raport citat de The Guardian. Institutul de Cercetare privind Pacea Internationala de la…

- Investigatorii cerceteaza daca afacerile ginerelui presedintelui Donald Trump Jared Kushner cu persoane din strainatate au influentat in vreun fel politicile Casei Albe pentru a-i sustine sau a actiona impotriva celor cu care a colaborat, conform unor martori si persoane apropiate anchetei, scrie NBC…