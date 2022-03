Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al economiei, Robert Habeck, a anuntat duminica un acord pe termen lung intre Germania si Qatar pentru furnizarea de energie „fara Putin”, relateaza Digi24, care citeaza dpa.

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia ar putea afecta economia europeana chiar mai mult decat pandemia de coronavirus, a avertizat joi directorul general al grupului Volkswagen, Herbert Diess, transmite DPA, informeaza AGERPRES . Un conflict militar prelungit va avea probabil „efecte mult mai daunatoare”…

- Dupa ce a amenințat cu prețuri de 2.000 de euro pentru o mie de metri cubi de gaz, fostul președinte rus Dimitri Medvedev a revenit cu un alt mesaj de amenințare pentru Europa, de acesata data cu „razboiul real”, mesaj poblicat marți, pe Twitter, transmite digi24.ro. „Un…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca alternativa la sanctiunile contra Rusiei pentru invadarea Ucrainei ar fi un al Treilea Razboi Mondial. “Exista doua optiuni: Incepe al Treilea Razboi Mondial, adica fizic sa intri in razboi cu Rusia, sau te asiguri ca tara care actioneaza impotriva dreptului…

- ”Supraveghem situatia nivelului stocarii si este cu siguranta ingrijoratoare”, a declarat intr-o confernta de presa purtatoarea de cuvant. Stocurile de gaze naturale ale Germaniei au scazut de la 40% la 35-36%, dupa ce s-au aflat in 2020 la 82%, precizeaza ea. O decizie cu privire la o crestere a livrarilor…

- O delegatie de inalti oficiali americani se afla in Europa in aceasta saptamana pentru a discuta despre coordonarea unor potentiale sanctiuni si masuri de control al exporturilor pe care le-ar putea lua SUA si aliatii lor in cazul in care Rusia ar invada Ucraina, a declarat luni pentru Reuters un…

- Directorul executiv si presedinte al Consiliului de administratie al companiei energetice germane E.ON, Leonhard Birnbaum, a anuntat, luni seara, ca tara sa trebuie sa continue sa se bazeze pe gazul natural din Rusia pentru a realiza tranzitia de la carbune si a scadea preturile la energie, informeaza…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a descris miercuri gazoductul Nord Stream 2, care leaga direct Rusia de Germania ocolind Ucraina, drept ''instrumentul de santaj'' al Moscovei, context in care a apreciat ca actuala crestere a preturilor la energie in Europa este deopotriva efectul comportamentului…