Qatarul va acorda rezidenţă permanentă imigranţilor Qatarul a aprobat o lege pentru acordarea de rezidenta permanenta imigrantilor in anumite conditii, a anuntat miercuri agentia de presa Qatar News Agency, preluata de Xinhua.



Emirul Qatarului, seicul Tamim bin Hamad al Thani, a aprobat legea privind rezidenta permanenta, stipuland ca imigrantii care indeplinesc criteriile de eligibilitate o pot cere.



Candidatii nascuti in strainatate trebuie sa fie inregistrati timp de 20 de ani cu o resedinta legala in Qatar, iar pentru cei nascuti in Qatar perioada necesara va fi de 10 ani.



Conform noii legi, non-qatariotii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul prezidential brazilian a respins miercuri intr-un comunicat afirmatiile potrivit carora Brazilia intentioneaza sa limiteze intrarea in tara a imigrantilor venezueleni sau sa-si inchida granita cu Venezuela, relateaza joi agentia Xinhua. Guvernul federal a dezmintit in mod repetat…

- Potrivit Guvernului federal de la Berlin, numarul copiilor imigrantilor care primesc alocatii din Germania a crescut cu 10,4% in ultimul an. Situatia a atras critici ale primarilor unor orase din Germania, care avertizeaza ca apar riscuri in sistemul social

- In cadrul ceremoniei de la Kremlin, Putin i-a remis balonul oficial al CM presedintelui FIFA, Gianni Infantino, care l-a oferit emirului Qatarului, Seicul Tamim bin Hamad al-Thani, scrie telekomsport.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit, duminica, la Kremlin, cu emirul Qatarului, caruia i-a predat balonul Cupei Mondiale, pentru viitoarea gazda a turneului din 2022. In cadrul ceremoniei de la Kremlin, Putin i-a remis balonul oficialal CM presedintelui FIFA, Gianni Infantino, care l-a oferit…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit, duminica, la Kremlin, cu emirul Qatarului, caruia i-a predat balonul Cupei Mondiale, pentru viitoarea gazda a turneului din 2022 (news.ro).In cadrul ceremoniei de la Kremlin, Putin i-a remis balonul oficialal CM presedintelui FIFA, Gianni Infantino,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, planuieste sa se intalneasca cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu saptamana viitoare si cu Emirul Qatarului, seicul Tamim bin Hamad Al Thani, daca acestia vor calatori la Moscova pentru a vedea un meci de la Campionatul Mondial de fotbal, scrie...

- Guvernul a aprobat, la solicitarea Ministerului Sanatatii, Ordonanta de urgenta pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta si pentru modificarea si completarea Legii 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale prin centrele de permanenta,…

- Melania Trump, sotia presedintelui SUA Donald Trump, a purtat o jacheta cu mesajul „Mie chiar nu imi pasa, tie iti pasa?” in cadrul vizitei de joi la un centru din Texas unde sunt tinuti copiii imigrantilor aflati in ilegalitate, relateaza BBC.