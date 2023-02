Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul, tara majoritar musulmana din Goful Persic, si-a reafirmat joi interdictia, din motive religioase, de a consuma insecte, dupa ce la inceputul lunii ianuarie Uniunea Europeana a aprobat o noua insecta pentru consum.

- Uniunea Europeana ar trebui sa instituie mai multe sancțiuni impotriva sectorului tehnologic al Rusiei pentru a reduce capacitatea acesteia de a produce arme și rachete pe care le folosește pentru a lupta impotriva Ucrainei, a declarat ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, pentru Reuters. Dl Lipavsky…

- Anul 2023 ar putea aduce schimbari majore in intreaga lume! Potrivit unui raport al uneia dintre cele mai mari banci, Uniunea Europeana va adopta o noua strategie și ar putea avea propria armata. Totul vine in contextul in care, razboiul din Ucraina este departe de a lua sfarșit, iar securitatea trebuie…

- Productia de lemn rotund (busteni) pentru combustibil in Uniunea Europeana s-a situat la 118,5 milioane metri cubi anul trecut, arata datele publicate marti de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat), potrrivit Agerpres. Productia de anul trecut reprezinta o crestere cu 4% comparativ cu 2020 (113,8…

- Siropurile pentru tuse care conțin folcodina vor fi interzise in Uniunea Europeana deoarece pot provoca o reacție alergica foarte periculoasa in cazul anesteziei generale, a anunțat vineri Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA), conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fonduri in valoare de sute de miliarde de euro sunt alocate de Uniunea Europeana pe baza unor date furnizate de guvernele statelor membre UE, date pe care Oficiul european de statistica Eurostat nu le poate verifica, se arata intr-un nou raport al Curtii de Conturi Europene publicat marti. Auditorii…

- Regiunea Kiev interzice utilizarea ghirlandelor și a iluminarii festive.