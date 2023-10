Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a transmis organizațiilor internaționale de știri Reuters și Agence France Presse ca nu poate garanta siguranța jurnaliștilor lor care isi desfasoara activitatea in Fașia Gaza, sub bombardamentele și asediul israeliene, de aproape trei saptamani, scrie Rador Radio Romania.Gaza,…

- Ministrul de externe iranian Hossein Amirabdollahian a avertizat joi, la ONU, ca daca Israelul nu pune capat represaliilor sale impotriva combatantilor gruparii islamiste Hamas in Fasia Gaza, SUA „nu vor crutate de acest foc”, relateaza Reuters. „Le spun deschis oamenilor de stat americani, care gestioneaza…

- ONU a subliniat miercuri din nou ca situația din teritoriul palestinian este tot mai grava și a anunțat ca va fi forțata sa-și opreasca operațiunile in Gaza, intrucat va ramane fara combustibil incepand de miercuri seara. La randul sau, OMS a anunțat ca cel puțin 171 de atacuri au fost comise asupra…

- Pentru ca exista atat de multe cadavre, palestinienii din Gaza ingroapa mortii neidentificati in gropi comune, cu numere in loc de nume. Din acest motiv, unele familii au inceput sa foloseasca bratari in speranta ca ii vor putea identifica pe cei dragi daca acestia vor fi ucisi. Familia El-Daba a incercat…

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 23 octombrie, ca a eliberat doua femei civile care erau ținute ostatice, in urma eforturilor de mediere intreprinse de Egipt și Qatar, informeaza Reuters.Abu Ubaida, purtatorul de cuvant al aripii armate a Hamas, a afirmat intr-un…

- Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, le-a spus joi soldatilor din trupele de infanterie comasate la frontiera cu Fasia Gaza ca vor vedea in curand „din interior” aceasta enclava palestiniana, mesaj care sugereaza ca se apropie momentul in care armata israeliana va lansa ofensiva terestra asupra…

- Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a acuzat Rusia ca susține Hamas in conflictul sau cu Israel."Suntem siguri ca Rusia sprijina, intr-un fel sau altul, operațiunile Hamas", a declarat Zelenskyy intr-un interviu acordat postului de televiziune France 2. "Rusia incearca cu adevarat sa desfașoare…

- Un palestinian militant, lider al Jihadului Islamic, Ziad al-Nakhala, a declarat duminica ca factiunea sa tine in captivitate peste 30 din israelienii care au fost rapiti in Fasia Gaza de sambata, dupa ce Hamas a lansat atacuri asupra Israelului, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Captivii nu…