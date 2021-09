Qatarul cere talibanilor din Afganistan să se angajeze în lupta împotriva "terorismului" Qatarul cere talibanilor sa se angajeze în lupta împotriva &"terorismului&" si sa formeze un guvern &"inclusiv&" dupa retragerea americanilor din Afganistan, relateaza AFP, potrivit News.ro



&"Am subliniat importanța cooperarii în lupta împotriva terorismului (...) si importanta cooperarii talibanilor în acest domeniu&", a anuntat marti, la Doha, ministrul de Externe al Qatarului, Mohammed bin Abderrahman Al-Thani.



Qatarul a jucat un rol de mediator în procesul de pace dintre Guvernul afgan si talibani, înainte ca miscarea terorista islamista… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul le-a cerut marti talibanilor sa se angajeze in lupta impotriva ''terorismului'' si sa formeze un guvern ''inclusiv'' dupa retragerea americanilor din Afganistan, relateaza AFP. ''Am subliniat importanta cooperarii in combaterea terorismului (...) si importanta cooperarii talibanilor in acest…

- Liderul suprem al emiratului islamic al Afganistanului Mullahul Hebtullah Akhund a sosit duminica dintr-un loc necunoscut din provincia Kandahar, transmite agenți de presa afgana Khaama Press. El s-ar fi întâlnit cu liderii talibani din provincia Kandahar, iar luni este așteptat un mesaj…

- Talibanii vor cere asistenta tehnica din partea Qatarului pentru administrarea aeroportului international din Kabul, a anuntat vineri postul de televiziune Al-Jazeera, citand o sursa din interiorul miscarii islamiste, potrivit Reuters. Talibanii i-au solicitat deja Turciei asistenta tehnica…

- „Vreau sa-i asigur pe oameni ca eforturile noastre politice si diplomatice pentru a gasi o solutie pentru Afganistan vor continua, desigur, in cooperare cu talibanii, daca va fi necesar”, a precizat Boris Johnson, potrivit Reuters. Premierul a mai spus ca situația de pe aeroportul din Kabul, unde mii…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, a declarat marti ca Ottawa nu va recunoaste guvernul pe care il vor forma talibanii in Afganistan, deoarece ii considera o ''organizatie terorista'', transmite EFE. Intr-o serie de declaratii facute presei, Trudeau le-a cerut insurgentilor,…

- Guvernul afgan este pregatit sa achizitioneze elicoptere militare ruse si in aceasta privinta asteapta un raspuns din partea autoritatilor de la Moscova, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Kabul, citat de Interfax, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Anuntul autoritatilor afgane are loc…

- Guvernul afgan este pregatit sa achizitioneze elicoptere militare ruse si in aceasta privinta asteapta un raspuns din partea autoritatilor de la Moscova, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Kabul, citat de Interfax, transmite Reuters. Anuntul autoritatilor afgane are loc pe fondul deteriorarii…

- Salima Mazari sta dezinvolta pe scaunul din fața al camionetei în timp ce ruleaza printr-un district din nordul Afganistanului și cânta un cântec popular care se amplifica la difuzorul de pe plafonul mașinii, potrivit AFP.În aceasta țara foarte patriarhala și conservatoare,…