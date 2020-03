Qatarul a suspendat temporar intrările în țară din 15 state Qatar a anunțat ca va suspenda temporar accesul în țara al persoanelor ce vin din 15 state, relateaza CNN.

&"În completarea anunțului Qatar Airways cu privire la suspendarea zborurilor din și spre Italia, intrarea în Qatar este temporar suspendata pentru persoanele ce intenționeaza sa calatoreasca cu plecare din 14 state, începând cu 9 martie 2020", se precizeaza în comunicatul emis de guvern, potrivit Mediafax.

Statele incluse pe lista sunt:

Bangladeș

China

Egipt

India

Iran

Irak

Liban

Nepal

Pakistan

Filipine

Coreea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

