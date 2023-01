Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Italia a dispus joi eliberarea din arest la domiciliu a sotiei si fiicei fostului europarlamentar italian Antonio Panzeri, figura centrala in scandalul de coruptie Qatargate, care a afectat Parlamentul European. Fostul eurodeputat a semnat un acord cu Parchetul belgian, in care se angajeaza…

- Contabila fostului eurodeputat italian Pier Antonio Panzeri, suspect cheie in scandalul de coruptie din Parlamentul European (PE) legat de Qatar si Maroc, a fost arestata in Italia, transmite miercuri Reuters citand o sursa cunoscatoare a evolutiei investigatiei, anunța Agerpres. Fii la curent…

- Fostul eurodeputat italian Pier Antonio Panzeri, suspect cheie in scandalul de coruptie din Parlamentul European (PE) legat de Qatar si Maroc, a semnat marti cu Parchetul belgian un acord in care se angajeaza sa colaboreze cu anchetatorii in schimbul unei pedepse diminuate de inchisoare cu executare,…

- Un tribunal italian a decis luni ca Silvia Panzeri, fiica fostului eurodeputat italian Pier Antonio Panzeri implicat in scandalul Qatargate care a zguduit Parlamentul European la finalul anului trecut, poate fi extradata in Belgia.

- Justitia belgiana a decis marti mentinerea in arest provizoriu a unui director de ONG si a unui fost europarlamentar socialist, italianul Pier-Antonio Panzeri, inculpati intr-o ancheta pentru coruptie in Parlamentul European implicand Qatarul, noteaza AFP.

- Qatargate. Magistrații belgieni iau in calcul ca exista eurodeputați care favorizau Qatarul, in ancheta care a dus, printre altelele, la arestarea fostului vicepresedinte Eva Kaili si a fostului europarlamentar Antonio Panzeri.

- Socialistul Igor Dodon a fost invinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasiva și organizarea și acceptarea finanțarii partidului politic din partea unei organizații criminale, a fost eliberat din arest la domiciliu. Decizia a fost luata vineri, 18 noiembrie, de catre magistrații Curții Supreme…