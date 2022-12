Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul șef european, Laura Codruța Kovesi ii ancheteaza și ea pe cei doi parlamentari europeni acuzați de mita in scandalul care a zguduit Parlamentul European, Qatargate. Eva Kaili, la care s-au gasit saci cu teancuri de bani și Maria Spyraki sunt acuzate de EPPO pentru fraude legate de banii de…

- Procurorul-șef european, Laura Codruta Kovesi, a solicitat joi ridicarea imunitații pentru Eva Kaili și Maria Spyraki, membre ale Parlamentului European, potrivit unui comunicat al Parchetului European.

- Ca parte a unui dosar al Parchetului Federal de suspiciuni de corupție, care vizeaza persoane active in Parlamentul European, Poliția Judiciara Federala a confiscat aproape 1,5 milioane de euro in timpul perchezițiilor efectuate in regiunea Bruxelles. Poliția federala a publicat prima imagine cu banii…

- Premierul ungar Viktor Orban, care se confrunta personal cu acuzatii de coruptie, a ironizat, luni, pe Twitter, scandalul din Parlamentul European in care a fost implicata eurodeputata Eva Kaili din Grecia, postand o fotografie cu oficiali care rad, insotita de mesaj ce sugereaza o interpretare in spiritul…

- Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi ar putea investiga țarile și persoanele care incalca sancțiunile europene impuse Rusiei, a anunțat Comsia Europeana intr-un comunicat. Propunerea trebuie aprobata insa de Parlamentul European și Consiliul UE. Propunerea Comisiei Europene stabilește norme…

- O societate din domeniul medical, acuzata de fraude legate de obținerea fondurilor europene, este inculpata de procurorii romani din EPPO, Parchetul European condus de fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi. Doua persoane au fost trimise in judecata in acest caz, una dintre ele semnand un acord de recunoaștere…

- Traian Basescu a acuzat in discursul sau de miercuri din Parlamentul European o serie de foști inalți demnitari europeni, spunand ca s-au pus in slujba lui Putin. Fostul președinte nu a apucat insa sa-și termine discursul, pentru ca șeful de ședința i-a taiat microfonul sub pretextul depașirii timpului…