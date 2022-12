Eurodeputata elena Eva Kaili, demisa din functia de vicepresedinte al Parlamentului European pentru prezumtiva ei implicare in presupusul scandal de luare de mita care vizeaza deopotriva Qatarul si Marocul, a recunoscut in fata judecatorului belgian care instrumenteaza cazul ca i-a dat instructiuni tatalui ei sa scoata de la domiciliu o mare suma de bani in […] The post Qatargate ia amploare. Eva Kaili isi recunoaste implicarea in scandalul de corupție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .