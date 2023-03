Stiri pe aceeasi tema

- Justitia belgiana a respins miercuri o noua cerere de punere in libertate prezentata de fosta vicepresedinta a Parlamentului European, Eva Kaili, in cadrul anchetei privind scandalul ''bani in schimbul influentei'' din Parlamentul European, asa-numita afacere Qatargate, cu legaturi cu Marocul si Qatarul,…

- Justitia belgiana a decis vineri prelungirea arestului preventiv cu o luna in cazul lui Marc Tarabella si cu doua luni pentru Eva Kaili, in cadrul anchetei privind scandalul ''bani in schimbul influentei'' din Parlamentul European, asa-numita afacere Qatargate, relateaza cotidianul belgian Le Soir,…

- Eurodeputatul belgian Marc Tarabella, de 59 de ani, inculpat pentru „coruptie”, a fost plasat in detentie preventiva, sambata, in ancheta privind suspiciuni de ingerinta a Qatarului si Marocului in decizii ale Parlamentului European, a anuntat parchetul federal din Belgia, citat de Digi24. In aceeasi…

- Eva Kaili, vicepreședintele destituit al Parlamentului European, acuzata de corupție in scandalul Qatarargate”, face munci platite, precum curațenie și gatit, in noua inchisoare din Haren, in Belgia. Eva Kaili se afla in arest preventiv la inchisoarea din Haren, in Belgia, din 9 decembrie in legatura…

- Fosta vicepreședinta a Parlamentului European, Eva Kaili, va mai ramane in arest inca o luna, chiar daca avocații a incercat sa obțina eliberarea, invocand faptul ca are parte de un tratament crunt in inchisoare.Kaili a fost arestata in urma cu o luna și jumatate dupa ce a fost acuzata de corupție in…

- Justitia belgiana a decis joi sa prelungeasca arestul preventiv in cazul eurodeputatei elene Eva Kaili, fosta vicepresedinta a Parlamentului European, incarcerata de sase saptamani in ancheta privind presupusul scandal de coruptie Qatargate, in care sunt implicati actuali sau fosti membri ai Parlamentului…

- Fostul eurodeputat italian Pier Antonio Panzeri, suspect cheie in scandalul de coruptie din Parlamentul European legat de Qatar si Maroc, a semnat marti, 17 ianuarie, un acord cu Parchetul belgian in care se angajeaza sa colaboreze cu anchetatorii in schimbul unei pedepse diminuate de inchisoare cu…