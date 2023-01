Stiri pe aceeasi tema

- Numele europarlamentarului roman Cristian Bușoi, vehiculat in scandalul QatarGate, care zguduie Parlamentul European. Bușoi este acuzat de corupție, dupa ce ar fi fost de doua ori in Qatar fara sa declare originea finanțarilor. Europarlamentarul admite ca s-a facut o greșeala, insa respinge acuzațiile.…

- Eurodeputata elena Eva Kaili, demisa din functia de vicepresedinte al Parlamentului European pentru prezumtiva ei implicare in presupusul scandal de luare de mita care vizeaza deopotriva Qatarul si Marocul, a recunoscut in fata judecatorului belgian care instrumenteaza cazul ca i-a dat instructiuni…

- Eurodeputata elena Eva Kaili, demisa din functia de vicepresedinta a Parlamentului European pentru prezumtiva ei implicare in presupusul scandal de luare de mita care vizeaza deopotriva Qatarul si Marocul, a recunoscut in fata judecatorului belgian care instrumenteaza cazul ca i-a dat instructiuni…

- Fost jurnalist și actor cunoscut in Italia, Dino Giarrusso a intrat in Parlamentul European in 2019 pe listele fostului partid de guvernamant Mișcarea 5 Stele. S-a alaturat inca de la inceput Grupului de Prietenie UE-Qatar condus de romanul Cristian Bușoi. Spune ca nu a activat prea mult in el, pentru…

- Ancheta de coruptie a fost inceputa de serviciul secret belgian, in colaborare cu cinci servicii secrete straine, in 2021. Peste 60 de oficiali europeni ar fi vizati de ancheta Qatargate. Aceștia ar fi primit de la Qatar sume substanțiale de bani și cadouri importante drept mita pentru a influența poziția…

- Ancheta de coruptie a fost inceputa de serviciul secret belgian, in colaborare cu cinci servicii secrete straine, in 2021. Peste 60 de oficiali europeni ar fi vizati de ancheta Qatargate. Aceștia ar fi primit de la Qatar sume substanțiale de bani și cadouri importante drept mita pentru a influența poziția…

- Italianul Francesco Giorgi, partenerul de viata al fostei vicepresedinte a Parlamentului European, Eva Kaili, si-a recunoscut implicarea in scandalul mitei din legislativul european care afecteaza deopotriva Qatarul si Marocul, si a vorbit si despre alte persoane implicate, a informat joi cotidianul…

- Aducerea eurodeputatei socialiste elene Eva Kaili in fata justitiei belgiene, in presupusul scandal de coruptie legat de Qatar, denumit acum „Qatargate”, a fost amanata pentru 22 decembrie, a anuntat miercuri avocatul europarlamentarei, Andre Risopoulos, relateaza Agerpres . Fosta vicepresedinta PE…