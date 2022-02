Stiri pe aceeasi tema

- Nici Qatar și nicio alta țara din lume nu are capacitatea de a inlocui livrarile de gaze rusești catre Europa cu gaze naturale lichefiate (GNL) in eventualitatea in care aprovizionarea ar fi intrerupta din cauza conflictului dintre Rusia și Ucraina, a spus marți ministrul energiei de la Doha, potrivit…

- Purtatorul de cuvant al ministerului rus al Apararii anunțase, cu doar cateva ore mai devreme, ca mai multe unitați din Districtele Militare Sud și Vest ale armatei ruse vor reveni la bazele permanente dupa ce au incheiat exercițiile militare. Jens Stoltenberg a manifestat un optimism prudent in timpul…

- Amenințarea escaladarii militare in Ucraina crește presiunea pe piața europeana de gaze. Șansele ca Rusia sa-și reduca in mod intenționat exporturile sunt indepartate. Dar orice intrerupere a volumelor conductelor ar putea duce la haos energetic in Europa

- Tari bogate in energie de la Qatar la Azerbaidjan au promis livrari de urgenta de gaze catre Europa, insa continentul realizeaza foarte repede ca nu poate inlocui cel mai mare furnizor al sau, Rusia, scrie Bloomberg. Pentru a diminua riscul unei perturbari a livrarilor de gaze rusesti in contextul…

- Uniunea Europeana ar putea face fata unei opriri pe termen scurt a tuturor importurilor de gaze rusesti, dar acest lucru ar avea ”consecinte economice profunde” si ar necesita masuri de urgenta pentru a reduce cererea, potrivit analizei grupului de reflectie Bruegel, citata de Reuters și news.ro.…

- Autoritațile Marii Britanii se tem ca Rusia ar putea sa-și foloseasca resursele naturale ca "arma" și sa reduca livrarile de gaze in Europa ca raspuns la sancțiunile Occidentului impuse din cauza escaladarii din Ucraina, scrie ziarul Times. Moscova neaga categoric planurile atribuite Rusiei de escaladare…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta

