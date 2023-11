Qatar negociază o încetare a focului în Gaza, contra eliberării unor ostatici luați de Hamas - SURSE Negocierile se poarta in legatura cu posibila eliberare a 12 ostatici deținuți de Hamas, dintre care „jumatate sunt americani” in schimbul „unui armistițiu umanitar de trei zile”, a declarat pentru AFP o sursa apropiata gruparii radicale palenstiniene. Discuțiile stagneaza pentru moment deoarece nu este clar daca și nordului Fașiei Gaza, scena a unor operațiuni de lupta de amploare, va fi vizat de armistițiu, a mai indicat sursa citata de AFP.O alta varianta, transmisa de Times of Israel , este ca schimbul s-ar referi la 15 ostatici in schimbul a una, cel mult doua zile de incetare a ostilitaților. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul negociaza eliberarea unui grup de aproximativ 10 ostatici detinuti de Hamas in Fasia Gaza in schimbul unei incetari a focului in acest teritoriu controlat de gruparea islamista palestiniana, sub asediu si bombardat de Israel, a declarat miercuri pentru AFP o sursa apropiata discutiilor.

- Ministrul de Externe, Catherine Colonna, a reiterat apelul Parisului pentru un armistițiu umanitar imediat intre Israel și militanții Hamas din Fișia Gaza. Despre acest lucru relateaza BFMTV, scrie "Adevarul european". In cadrul unei intilniri cu ministrul de Externe din Qatar, Colonna a cerut un armistițiu…

- Negocierile pentru eliberarea ostaticilor stagneaza deoarece Hamas cere Israelului sa permita livrari de combustibil in Gaza, a anunțat un fost oficial american citat de Sky News, informeaza Mediafax.Discuțiile pentru eliberarea celor 239 de ostatici deținuți de Hamas au intrat in impas dupa ce gruparea…

- Israelul a oferit mișcarii Hamas o incetare a focului in schimbul eliberarii tuturor ostaticilor și al eliberarii cadavrelor cetațenilor morți ai statului evreu din Gaza, relateaza Al Arabiya cu referire la surse.Potrivit surselor, Israelul și Hamas, cu medierea Qatarului și a Egiptului, negociaza…

- Televiziunea israeliana I24 News transmite ca este in curs de finalizare luni seara, potrivit unor surse din Gaza, un acord de eliberare a 50 de ostatici care au dubla cetațenie. Acordul este mediat de Qatar.

- Organizația palestiniana Hamas a lansat o oferta catre Israel care consta in eliberarea unor ostatici israelieni in schimbul incetarii imediate a focului, potrivit BBC. Discuțiile continua, dar Israelul a refuzat aceasta oferta. Se estimeaza ca Hamas deține 203 de ostatici in Gaza, toți rapiți in timpul…

- Oficialul chinez Zhai Jun va vizita Orientul Mijlociu saptamana viitoare pentru a face presiuni pentru incetarea focului in conflictul dintre Israel si Hamas si pentru a promova discutii de pace, relateaza televiziunea de stat CCTV, conform Times of Israel.Zhai "va vizita Orientul Mijlociu saptamana…

- Secretarul de stat Antony Antony Blinken, unul dintre diplomatii de top al lui Biden, a ajuns in urma cu ceva timp in Iordania, acolo unde discuta despre situatia din Israel si Fasia Gaza. Aceasta intrevedere este parte dintr-un tur de forta al lui Blinken, ceea ce jurnaliștii au numit drept cea mai…