Stiri pe aceeasi tema

- Qatar - Ecuador, meciul care deschide CM 2022, va avea loc duminica, de la ora 18:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TVR 1. Gazeta Sporturilor este, exceptand TVR-ul, singura instituție media din Romania care trimite 4 jurnaliști la turneul final din QatarOvidiu Ioanițoaia, Dan Udrea, Remus Raureanu…

- Istvan Kovacs face parte din brigada de arbitri delegata la primul meci de la editia din acest an a Cupei Mondiale de fotbal, Qatar – Ecuador. Kovacs va fi arbitru de rezerva. Partida il va avea la centru pe italianul Daniele Orsato, asistenti fiind conationalii sai Ciro Carbone si Alessandro Giallatini.…

- Istvan Kovacs s-a obișnuit in ultimii ani cu meciurile importante, iar „centralul” roman a fost delegat acum la meciul de deschidere al Cupei Mondiale 2022. Qatar - Ecuador se va juca duminica, pe Al Bayt Stadium, de la ora 18:00.

- Vineri a avut loc tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale și, totodata, a fost stabilit programul integral al primei parți a evenimentului. Astfel, startul oficial al Cupei Mondiale din 2022 va avea loc duminica, pe 20 noiembrie, cand este programat meciul dintre selecționatele Qatarului, țara gazda,…

- Ilie Dumitrescu, fost jucator la Tottenham, spune ca favorita sa pentru aceasta ediție de Campionat Mondial de fotbal este Anglia. Campionatul Mondial de Fotbal din 2022 incepe duminica, pe 20 noiembrie, cu duelul din Grupa A dintre țara gazda, Qatar, și Ecuador.Anglia face parte din Grupa B, alaturi…

- Cupa Mondiala 2022 va avea loc in Qatar, in perioada 21 noiembrie - 18 decembrie 2022, pentru prima data iarna si in Orientul Mijlociu. Meciul de debut al Campionatului Mondial de Fotbal va avea loc duminica, 20 noiembrie. Potrivit programului CM 2022, prima partida se va disputa duminica, 20 noiembrie,…

- Cea mai valoroasa patinatoare de viteza a Romaniei, Mihaela Hogaș, de la CSM Corona Brașov, domina acest sport la nivel național. Este multipla campioana naționala la sprint – patinaj viteza, la 500 de metri și 1.000 de metri. Naționalele Romaniei au avut loc la Inzell, in Germania. Asta pentru ca Romania…

- Campionatul Mondial de Fotbal este cea mai importanta competiție internaționala de fotbal intre țari și urmeaza sa fie gazduita anul acesta de Qatar. Chiar daca in planul inițial erau prevazute 12 stadioane pentru turneul din acest an, in realitate doar 8 stadioane vor gazdui meciurile, 6 dintre ele…