- Pyunik Erevan, echipa care a eliminat-o anul acesta pe CFR Cluj din preliminariile Champions League, a fost invinsa acasa de Dudelange, scor 0-1, in prima manșa din turul doi preliminar al competiției.

- CFR Cluj a inregistrat una dintre cele mai rușinoase eliminari din cupele europene, campioana Romaniei fiind scoasa din preliminariile Ligii Campionilor de Pyunik Erevan (campioana Armeniei). Formația din Gruia, prin vocea președintelui Cristi Balaj, a anunțat ultimele vești in ceea ce-l privește pe…

- In conditiile unui succes cu Piunik, CFR Cluj va juca in turul secund al preliminariilor din Liga Campionilor impotriva echipei care a eliminat-o in 2018, F91 Diddeleng ( fosta Dudelange) CFR Cluj joaca in aceasta seara cu Piunik, in retur, de la ora 21.30. In tur, scorul a fost egal: 0-0. Fii…

- Pyunik Erevan - CFR Cluj, prima manșa a turului I preliminar din Liga Campionilor, se joaca marți, de la ora 19:00. Meciul poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și este televizat pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Returul dintre CFR Cluj și FC Pyunik Erevan este programat miercuri, 13 iulie, de la ora…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre adversara campioanei Romaniei din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, Pyunik Erevean, campioana Armeniei. Meciul tur dintre cele doua echipe se joaca pe 5 iunie, la Erevan, capitala Armenie, iar returul se disputa pe 13 iulie,…

- CFR Cluj va intalni echipa armeana Pyunik Erevan in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la Nyon. Gruparea ardeleana va juca primul meci in Armenia, pe 5 sau 6 iulie. Mansa secunda va avea loc pe 12 sau 13 iulie, in Gruia. Pyunik a cucerit in sezonul…