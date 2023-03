Stiri pe aceeasi tema

- The Rolling Stones lucreaza la un nou album, primul de la moartea bateristului legendar al trupei Charlie Watts, in 2021. In premiera, The Rolling Stones vor canta impreuna cu Paul McCartney, o melodie care va figura pe noul album al trupei, a declarat miercuri un purtator de cuvant al formatiei britanice,…

- O lume fascinanta cu printi și prințese, dezvaluita de Regina Maria, se așterne in paginile jurnalului sau. Lasa-te captivat de detalii incantatoare din culisele vieții de la Curțile Regale ale Europei. Volumul 1 Descopera poveștile fascinante ale Reginei Maria din zilele copilariei petrecute in Anglia…

- Trenulețul, faimoasa melodie a trupei Zdob și Zdub, a devenit studiu de caz intr-un concurs internațional de eseuri desfașurat in Austria. Un student roman a caștigat locul intai la concursul, care avea ca tema naționalismul, cu o analiza a cantecului care a fost al doilea cel mai votat de telespectatori…

- Zodier s-a lasat și de aceasta data inspirat de trairile și experiențele sale de viața și acum lanseaza ,,Valuri”. Piesa va fi prezenta pe noul sau EP, ,,Ma auzi?”, alaturi de ultima lansare a artistului, ,,Dincolo de nori”. ,,Valuri” este o piesa personala, sensibila, despre o poveste de iubire ce…

- In urma cu cațiva ani, Nicolae Robu a compus muzica și a interpretat in studio o piesa rock pe versurile celebrei poezii romantice „Dintre sute de catarge” a lui Mihai Eminescu. Așa cum ne-a obișnuit deja, profesorul Robu le-a reamintit urmaritorilor pe pagina personala de Facebook despre aceasta compoziție…

- M83 lanseaza “Oceans Niagara” și anunța noul album, FANTASY, care va fi lansat pe 17 martie 2023. „BEYOND ADVENTURE”, Gonzalez canta intr-un vartej M83 de sintetizatoare și chitare. Acestea sunt singurele doua cuvinte din intregul „Oceans Niagara”, o proclamație cu puncte de suspensie și cel mai potrivit…

- SG Lewis colaboreaza cu Charlotte Day Wilson și Channel Tres pentru “Fever Dreamer”. Piesa este un imn atemporal pentru ringul de dans, cu compozitoarea Charlotte Day Wilson și colaboratorul precedent, Channel Tres. Al doilea sau album, AudioLust & HigherLove, urmeaza sa fie lansat pe 27 ianuarie 2023.…

- Cel puțin doua revelații am avut la sfarșit de an 2022, ascultand marturia olarului Daniel Leș din Baia Sprie, in dialog cu Mircea Bravo , și urmarind spovedania Inaltpreasfințitului Ioan al Banatului, la emisiunea ”Valoarea faptei,” de pe Trinitas, chiar inainte de Revelion: spiritul țaranului roman…