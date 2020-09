Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul filmelor de la Cannes si Caravana Filmelor Romanesti organizate de Casa Oraseneasca de Cultura Covasna, in parteneriat cu VOODOO Films, continua astazi cu filmul La Gomera, in regia lui Corneliu Porumboiu. Locuitorii dar și turiștii aflați in stațiunea Covasna sunt așteptați astazi, de…

- In cadrul turneului „Radu Valcu Quartet – Daydream – Turneu Național de debut”, la Centrul de Cultura Arcuș (curtea casei Bastion, str. Oltului nr. 6) va avea loc vineri, 11 septembrie 2020, ora 19, concertul organizat la Sf. Gheorghe. Potrivit organizatorilor, accesul la evenimentele din cadrul…

- Intr-un comunicat transmis catre Mesagerul de Covasna, directorul Palatului Copiilor Sf. Gheorghe, Kerekes Jeno, a menționat: „Nu a fost ușor fara copii, dar probabil am invațat din aceste activitați online sa prețuim mai mult educația ”face to face”. Activitațile extrașcolare sunt la fel de importante…

- Datorita unor lucrari la retelele electrice, urmatoarele localitati/strazi vor fi intrerupte de la alimentarea cu energie electrica. Lucrari executate: Montare soclu MPR.Ptz. 86,racordare Fortuna Parc Bl.3 Localitatea: Sf.Gheorghe str.Lunca Oltului: Bogyo Group,Blocuri sociale, zona patinoar vechi,str.Oltului:…

- In cadrul parteneriatul dintre Casa Orașeneasca de Cultura Covasna cu VOODOO Films, incepand de astazi și pana in septembrie se va derula, in stațiunea Covasna, o adevarata caravana a filmelor romanesti si a filmelor de la Cannes. Astazi, 19 august, de la ora 21 (zi de ploaie: 20 august, ora 21)…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, gratuit pentru cetațeni, in primele șase luni ale acestui an, aproximativ 490.000 de proprietați, prin Programul național de cadastru și carte funciara 2015-2023 (PNCCF), susținut de Guvernul Romaniei. De asemenea, in luna…

- Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020 – 2021 a fost reactualizat prin ordin de ministru, anunta luni Ministerul Educatiei si Cercetarii. Potrivit MEC, in perioada 9 – 16 iulie, candidatii la concursul national de ocupare a posturilor…

- Subprefectul județului Covasna, Cosmin Boricean, a fost internat, astazi, la Spitalului Județean de Urgența Sf.Gheorghe, fiind suspect de coronavirus. In cursul acestei zile, un angajat al instituției a fost testat pozitiv. Contactat telefonic, prefectul Iulian Todor ne-a declarat ca inca nu a…