Stiri pe aceeasi tema

- Un activist al grupului de protestatari Pussy Riot din Rusia, Pyotr Verzilov, se afla la terapie intensiva, existand suspiciunea de otravire, noteaza BBC. Oameni apropiati lui Pyotr Verzilov, care au...

- Unul dintre membrii grupului contestatar Pussy Riot se recupereaza dupa ce ar fi fost victima unei otraviri suspecte, au scris activistii joi pe Twitter, potrivit dpa. "Prietenul, fratele si tovarasul nostru Piotr Verzilov se afla la terapie intensiva. Viata ii este pusa in pericol. Credem…

- Pyotr Verzilov, membru al grupului protestatar punk Pussy Riot, care a fost inchis in urma incidentului din finala Cupei Mondiale, a fost spitalizat in stare grava dupa o aparenta otravire, scrie News.ro, potrivit Digi24.ro.

- Politia rusa a eliberat in cele din urma miercuri patru membri ai grupului contestatar Pussy Riot, la doua zile dupa arestarea lor la iesirea din inchisoare, unde au stat 15 zile pentru ca au patruns pe terenul de fotbal in timpul finalei Campionatului Mondial, relateaza AFP. Dupa o zi…

- Patru membri ali grupului contestatar rus Pussy Riot au fost arestate de Politie, luni, la Moscova, la scurt timp dupa eliberarea lor, acestia fiind retinuti initial 15 zile pentru ca au perturbat finala Cupei Mondiale, informeaza AFP.

- Un tribunal rus a respins luni apelurile celor patru membri ai grupului contestatar Pussy Riot, aflati in detentie pentru ca au patruns pe gazonul stadionului Loujniki in timpul finalei de la Cupa Mondiala, scrie Le Figaro, potrivit news.ro.Veronika Nikoulchina, Olga Kouratcheva, Olga Pakhtoussova…

- Barbatul britanic contaminat cu agentul neurotoxic Noviciok in urma cu zece zile si-a recapatat constienta si se afla in prezent in stare critica, dar stabila, a anuntat marti spitalul districtual din Salisbury, oras situat in sud-vestul Angliei, transmite Reuters. Charlie Rowley a fost…

- Aproape un milion de euro vor fi investiti in total in cinci proiecte Vienna Insurance Group (VIG) a invitat recent cele aproximativ 50 de companii din Grup sa isi inscrie in concurs proiectele de digitalizare. Au fost selectate cinci propuneri pe baza unor criterii precum gradul de inovare pe piata…