”Inegalitatile dintre femei si barbati pe piata muncii s-au redus usor anul trecut, in principal datorita cresterii ratei de participare a femeilor la forta de munca si a unei scaderi usoare a somajului. Totusi, evolutia nu a fost suficienta pentru a recupera varful inregistrat inainte de pandemie”, potrivit raportului PwC “Women in Work Index”, care analizeaza piata muncii din 33 de state membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Indicele ”Women in Work” realizat de PwC a crescut anul trecut cu 1,1 puncte, ajungand la 65,5 puncte, dupa ce rata de participare a femeilor…