Stiri pe aceeasi tema

- ”Grupul Memorial Healthcare, una dintre cele mai cunoscute retele medicale din Turcia in special pentru tratamentele complexe oncologice si transplant, intra pe piata din Romania achizitionand Spitalul de Oncologie Monza din Enayati Medical City. Orasul dr Wargha Enayati a fost gandit ca destinatia…

- Grupul Memorial Healthcare, una dintre cele mai cunoscute retele medicale din Turcia in special pentru tratamentele complexe oncologice si transplant, intra pe piața din Romania achiziționand Spitalul de Oncologie Monza din Enayati Medical City. Orașul dr Wargha Enayati a fost gandit ca destinatia medicala…

- O echipa integrata de specialiști in tranzacții ai PwC Romania și DandB David și Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania, a asistat proprietarii Romprix Exim, Cristian Dobrota și Pierpaolo Filippi, in vanzarea producatorului de etichete autoadezive și ambalaje flexibile catre grupul…

- O echipa integrata de specialiști ai PwC Romania și DandB David și Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania, a asistat asociații Goodies Meat Production in procesul de vanzare a parților sociale catre grupul alimentar Smithfield Europe. Goodies Meat Production este unul dintre marii…

- O echipa de consultanți specializați in tranzacții ai PwC Romania a acordat servicii de due diligence financiar și fiscal companiei Rezolv Energy pentru achiziția pachetului majoritar al companiei West Power Investments, care dezvolta un parc solar de 1.044 MW in Arad, de la Monsson Group. Rezolv Energy…

- Fondatorii Dedeman și Paval Holding, Adrian și Dragoș Paval, ar putea achiziționa birourile U Center (prima faza) de langa Parcul Tineretului, dezvoltate de Forte Parteners, conform datelor din piata imobiliara. Tranzacția ar fi de aproximativ 90 milioane de euro, potrivit zf.ro, dar cifra nu este una…

- O echipa integrata de specialiști ai PwC Romania și DandB David și Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania, a asistat compania belgiana CERES Pharma, controlata de fondul de investiții NAXICAP, in tranzacția prin care a preluat pachetul majoritar de acțiuni al producatorului roman…

- O echipa integrata de specialiști ai PwC Romania și DandB David și Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania, a asistat DataArt, companie de inginerie software cu sediul in SUA, in achiziția firmei locale de software Lola Tech Cluj-Napoca.