- O echipa integrata de specialiști ai PwC Romania și DandB David și Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania, a asistat DataArt, companie de inginerie software cu sediul in SUA, in achiziția firmei locale de software Lola Tech Cluj-Napoca.

- Compania Dacia Plant Oraștie fost achiziționata de CERES Pharma, o companie belgiana aflata in plina expansiune. CERES Pharma este o companie inființata in 2017 de catre Mario Debel și Alychlo, este activa in dezvoltarea și distribuția de medicamente, dispozitive medicale, biocide, produse cosmetice…

Compania romaneasca Dacia Plant isi schimba pachetul majoritar si intra in portofoliul CERES Pharma, o companie belgiana, potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES.

Papa Francisc, care a spus deseori ca oamenii ar trebui sa limiteze utilizarea telefoanelor mobile și sa acorde prioritate comunicarii personale, i-a acordat luni o audiența privata directorului general al Apple, Tim Cook, potrivit Reuters.

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Premier Energy cumpara pachetul majoritar de actiuni emise de Hargaz Harghita Gaz si, astfel, preia controlul asupra companiei”, anunta autoritatea de concurenta. Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta, dupa eliminarea…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a invalidat interpretarea data de autoritațile fiscale romane intr-o serie de decizii de impunere emise in privința contribuabililor de pe piața asigurarilor, stabilind ca art. 56 alineatul 1 lit. c) din Directiva 2006/112/CE trebuie interpretat in sensul…

- Informatiile privind comisia cenzorilor au fost recent publicate in Monitorul Oficial, hotararea fiind luata la finele lunii mai 2022. Potrivit datelor oficiale, din noua comisie de cenzori ai Silk Estate lipsesc numele Aurei Daniela Besliu numita in septembrie 2021 administrator al companiei Rentoor…

Impact Developer & Contractor achizitioneaza pachetul majoritar de actiuni al RCTI Company din Brasov, principalul sau partener in constructii, cu afaceri de 95,3 milioane lei in 2021, potrivit unui comunicat al companiei, remis miercuri AGERPRES.