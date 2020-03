37% dintre companiile din Romania si-au intrerupt total sau partial activitatea dupa declararea starii de urgenta pe fondul pandemiei COVID-19, in timp ce 20% si-au restrans activitatea, arata rezultatele studiului HR Barometru, realizat de PwC Romania si dat publicitatii marti. Potrivit cercetarii, mai mult de un sfert dintre organizatiile chestionate (27%) au afirmat ca vor The post PwC Romania: O treime dintre companii au intrerupt total sau partial activitatea. Un sfert vor apela la șomaj tehnic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .