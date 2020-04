Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut de la inceputul anului, de la aparitia stirilor despre noul coronavirus, 34% (13 miliarde euro) din capitalizarea bursiera, potrivit raportului „Multiplii de evaluare ai Bursei de Valori Bucuresti si ai pietei locale de M&A”, realizat de PwC Romania.

- "Daca in perioada 11-20 martie 2020 retragerile de numerar, de la BNR, ale institutiilor de credit, pentru a acoperi cererea populatiei si a intreprinderilor, au atins nivelul record de 4,4 miliarde de lei (de doua ori mai mult decat in decembrie 2019, perioada sarbatorilor de iarna), in ultimele…

- Capitalizarea Bursei de Valori București (BVB) a urcat saptamana trecuta, 23-27 martie, cu 3,6 miliarde de lei, sau 3%, conform datelor publicate pe instituției. Astfel, nivelul a ajuns la 121,5 miliarde...

- Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, peste 3,6 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 3%, aceasta fiind prima crestere dupa cinci saptamani de scadere din cauza pandemiei de coronavirus, releva datele publicate pe site-ul bursei, potrivit Agerpres. Daca in…

- Valoarea deținerilor la Bursa de Valori București (BVB) ale fondurilor de pensii obligatorii administrate privat Pilon II a crescut cu 5,7 miliarde de lei in intervalul 31 ianuarie – 31 decembrie 2019, potrivit datelor centralizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).La finalul…