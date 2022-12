Stiri pe aceeasi tema

- Compania de stat egipteana responsabila cu achiziția de cereale va putea face achiziții internaționale de grau printr-o bursa nou inființata care are, de asemenea, inclusiv obiectivul eliminarii deformarii prețurilor locale, a declarat directorul companiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Facebook devine a doua companie gigant din lume care va pierde o mare parte dintre angajați. Se pare ca Mark Zuckerberg intenționeaza sa ii calce pe urme lui Elon Musk și a pregatit concedieri massive. Decizia vine in urma unor probleme financiare grave, cu care se lupta de ceva vreme.

- Activele financiare ale sectorului administratiilor publice au crescut in trimestrul II al acestui an cu 1,4 puncte procentuale, comparativ cu perioada similara din 2021, ajungand la 25% din PIB, in special pe seama majorarii soldului depozitelor acestora, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei,…

- MedLife intra astfel in actionariatul Provita prin preluarea a 51 din pachetul de actiuni. Noul parteneriat pune laolalta know how ul celui mai mare grup medical privat din Romania, MedLife, si excelenta echipelor medicale din cadrul Provita, supraspecializate in terapia interventionala a durerii. Grupul…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, continua sa iși dezvolte infrastructura medicala pentru a veni in intampinarea unui numar cat mai mare de pacienți și anunța semnarea unui nou parteneriat prin preluarea a 51% din acțiunile Grupului Provita. Tranzacția marcheaza consolidarea…

- Horoscopul zilei de miercuri, 28 septembrie 2022, ofera cateva descrieri generale. Zodiile pot fi tentate astazi sa faca pași in cele mai nepotrivite direcții. Astfel, nativii zodiacului sunt sfatuiți sa fie ceva mai atenți la deciziile pe care le iau și sa nu faca lucruri doar pentru a-i mulțumi pe…

- Premierul Nicolae Ciuca a purtat discutii, la Tokyo, cu Liga Parlamentara de Prietenie Japonia-Romania despre ridicarea nivelului relatiilor bilaterale dintre cele doua state la dimensiunea de parteneriat strategic.

- ”Conform previziunilor Bosch, peste 80 de procente din toate camioanele cu o greutate de sase tone metrice sau mai mult vor fi inca alimentate cu motorina in 2025. Diversitatea sistemelor de propulsie va creste ulterior si, pana in 2035, jumatate din toate vehiculele comerciale noi vor fi electrice,…