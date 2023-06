Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Garantare a Asiguraților are obligația sa soluționeze cat mai rapid dosarele de dauna insa ritmul este foarte lent, spre disperarea celor pagubiți. Fondul de Garantare a Asiguraților este o sinecura politica, un fel de ASF mai discret. Instituția este condusa de Mona Cucu, director general,…

- Consumatorii trebuie sa acorde o atentie deosebita la achizitia unui pachet de servicii turistice, respectiv sa solicite toate informatiile legate de destinatie, cazare, transport, servicii de masa precum si cele despre modalitatile de plata, a scris duminica, pe Facebook, directorul general al Autoritatii…

- O echipa de specialiști in tranzacții ai PwC Romania și avocați DandB David și Baias a acordat asistența actionarilor Clinicilor Dentare Dr. Leahu, fondatorului dr. Ionuț Leahu și acționarului minoritar, Morphosis Capital, in tranzacția de vanzare a pachetului majoritar de acțiuni deținut in intregul…

- Articolul ANUNT PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI „Achizitia de utilaje eco-eficiente in cadrul SC PUB HORUS I & S S.R.L” Apel: POC/1115/411/1/Investiții in activitați productive/1/Investiții in activitați productive apare prima data in Curierul National .

- Primaria Municipiului Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru servicii in cadrul obiectivul de Investiții „Servicii de asigurare facultativa CASCO pentru un numar de 13 autobuze electrice, pentru o perioada de 12 luni”. Valoarea totala estimata a investiției…

- Asigurari CASCO pentru cele 13 autobuze electrice din Municipiul Alba Iulia: Licitația de 800.000 de lei, lansata in SEAP Asigurari CASCO pentru cele 13 autobuze electrice din Municipiul Alba Iulia: Licitația de 800.000 de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Alba Iulia a lansat recent in Sistemul…

- Rusia așteapta probabil asistența financiara din partea națiunilor „prietenoase”, inclusiv achiziționarea datoriilor sale de stat, a scris Ministerul Apararii al Regatului Unit in actualizarea sa de informații din 5 aprilie.Prim-ministrul rus Mihail Mishustin a declarat pe 28 martie ca planurile…