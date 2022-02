Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a dat joi publicitatii un nou set de previziuni privind cresterea economica in zona euro si Uniunea Europeana, in ambele cazuri prognozele de crestere pentru acest an fiind revizuite in jos dupa un inceput de an mai slab decat se astepta, informeaza un comunicat al Executivului comunitar,…

- Italia a decis sa elimine obligativitatea prezentarii unui test Covid negativ inainte de a intra in țara pentru toți calatorii vaccinați care vin din statele Uniunii Europene, incepand cu 1 februarie, relateaza Reuters. UE a recomandat recent eliminarea restricțiilor suplimentare pentru cei care circula…

- ” Economia globala va avansa cu 4,5%, in 2022, daca impactul variantei Omicron va fi limitat, iar masurile implementate vor asigura o protectie adecvata impotriva imbolnavirilor grave, arata raportul PwC Global Economic Watch 2022. Scenariul de baza al raportului porneste de la premisa ca acest an va…

- Economia globala va avansa cu 4,5%, in 2022, daca impactul variantei Omicron va fi limitat, iar masurile implementate vor asigura o protectie adecvata impotriva imbolnavirilor grave, arata un raport PwC. Scenariul de baza al raportului porneste de la premisa ca acest an va fi mai putin imprevizibil…

- Carantina forțata in spital și in spații special amenajate pentru o luna sau chiar mai mult pentru persoana infectata, izolare și testare multipla pentru persoanele contact - acestea sunt masurile dure aplicate dupa un singur caz COVID pozitiv in Hong Kong, unde autoritațile au inca o politica stricta…

- Starea de urgența in Italia a fost extinsa pana la finalul lunii martie. Se impun noi condiții de intrare pe teritoriul țarii. Starea de urgența a fost prelungita in Italia din cauza temerilor legate de noua tulpina Omicron, conform Reuters. In prezent, calatorii din UE pot intra in Italia prezentand…

- Starea de urgenta, care a fost impusa in ianuarie anul trecut, acorda puteri mai mari guvernului central, simplificand birocratia care sufoca procesul de luare a deciziilor. Starea de urgenta urma sa expire la sfarsitul lunii decembrie. De asemenea, Ministerul Sanatatii a decis ca in perioada 16 decembrie…

- Marea Britanie ar trebui sa se pregateasca pentru cresterea ratei de infectare in ianuarie, spun oamenii de stiinta. Cercetatorii au facut si o simulare: se asteapta la circa 25-75.000 de decese pana la finele lui aprilie 2022, in functie de rata de vaccinare. Momentan, in Anglia, numarul celor infectati…