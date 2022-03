Directorii generali din Europa Centrala și de Est (ECE), inclusiv din Romania, incep sa vada mai multe oportunitați de extindere și creștere ale afacerilor pe piețele din apropierea „casei“ in 2022, rezulta din raportul CEO Survey 2022 pentru ECE. In acest context, Germania nu doar ca a ramas pe primul in topul piețelor cheie, dar a crescut in preferințe cu 10 puncte procentuale fața de 2021, fiind indicata de 38% dintre liderii de afaceri din ECE. Analiza la nivelul ECE arata ca importanța pieței din SUA (locul 2) s-a redus la 19%, cu patru puncte procentuale sub nivelul din 2021, iar cea a Chinei…