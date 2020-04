Stiri pe aceeasi tema

- Aproape trei sferturi (73%) dintre directorii financiari sunt foarte ingrijorați cu privire la impactul crizei coronavirus asupra activitații companiilor, majoritatea (80%) așteptand o scadere a veniturilor, potrivit sondajului global PwC COVID-19 CFO Pulse, potrivit Mediafax.Sondajul a fost…

- ​Pentru atenuarea efectelor coronavirusului, cea mai mare prioritate a liderilor de finanțe este ținerea sub control a cheltuielilor, potrivit sondajului global PwC COVID-19 CFO Pulse, realizat în rândul a peste 800 de directori financiari din 21 de țari. Astfel, 77% dintre aceștia iau în…

- Aliatii presedintelui venezuelean Nicolas Maduro si ai adversarului sau Juan Guaido, liderul opozitiei, au inceput - in secret - negocieri, in contextul in care exista ingrijorari tot mai mari cu privire la eventualul impact al raspandirii noului coronavirus, au declarat surse pentru Reuters, potrivit…

- Guvernul grec a anuntat miercuri un pachet de masuri economice extraordinare, in valoare de circa doua miliarde euro, pentru a contracara impactul crizei provocate de coronavirus, printre acestea numarandu-se si interzicerea disponibilizarilor in companiile afectate, relateaza agentia EFE, citata…

- Un procent de 18% dintre firmele din Romania se așteapta ca epidemia de coronavirus sa duca la scaderea veniturilor lor cu pana la 20%, in vreme ce 65% dintre acestea nu au facut inca evaluari, arata un barometru realizat de catre compania de consultanța financiara PwC Romania.Alți 6% dintre respondenți…

- Aproape toti romanii au auzit despre epidemia de coronavirus, iar 67% dintre acestia e declara ingrijorați pentru ei și pentru familiile lor cu privire la epidemia COVID – 19, conform sondajului de opinie realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie.Epidemia de coronavirus a infectat 44…

- Pesimismul directorilor generali fața de evoluția economiei globale din acest an a atins un nivel record, potrivit raportului PwC CEO Global Survey, lansat la sfarșitul lunii februarie. Procentul celor care prevad o incetinire a economiei globale este cel mai ridicat din anul 2012, de cand intrebarea…