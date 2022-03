Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Orașului Racari, cu sediul in jud. Dambovița , oraș Racari, str. Ana Ipatescu nr. 155, inițiatoare a planului/programului „PUZ- REGLEMENTARE ZONA CENTRALA, ORAȘUL RACARI, JUDEȚUL DAMBOVIȚA „, UAT RACARI, Judetul DAMBOVIȚA, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obținere…

- Primaria Orașului Racari, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, SITUATE IN SAT GHERGANI, STR. NUCILOR, NR. 3, ORAȘUL RACARI, JUDEȚUL DAMBOVIȚA, REGIM DE INALȚIME P+3E, CU…

AVERTISMENT DUR din partea președintelui CJ Dambovița, Corneliu Ștefan: Nu accept, sub nicio forma, ca proiecte importante pentru județul nostru sa fie

Funcționarea ȘCOLILOR, GRADINIȚELOR ȘI LICEELOR din județul Dambovița, incepand cu data de 7 februarie 2022

- “ Primaria orasului Racari, cu sediul in orasul Racari, str. Ana Ipatescu, nr 155, judetul Dambovita organizeaza licitatie pentru : – vanzarea suprafetei de 100.000 mp teren arabil, situat in orasul Racari, T 38/3, P 2, aflat in domeniul privat al orasului Racari, judetul Dambovita. Licitatia…

Funcționarea unitaților de invațamant din județul Dambovița, incepand cu data de 25 ianuarie 2022, 158 de copii infectați și 71 de cazuri in randul

ULTIMA ORA! Funcționarea unitaților de invațamant din județul Dambovița, incepand cu data de 3 ianuarie 2022

ACUM, Atenționare nowcasting-COD GALBEN de CEAȚĂ in județul Dambovita-zona joasa