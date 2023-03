PUZ pentru dezvoltarea unei zone de productie, depozitare si logistica, lansat in consultare publica de Primaria Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre Tarlaua 61, parcela A610 4, nr cadastral 208133, zona DN3C, municipiul Constanta, in proximitatea Zonei Industriale Traian, spre orasul Ovidiu Terenul care a generat Planul Urbanistic Zonal are o suprafata de teren de 22.500 mp Acesta este liber de constructii si este ocupat de vegetatie…

- Municipalitatea a lansat in consultare propunerile privind elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru introducerea in intravilan si lotizarea in vederea dezvoltarii unei zone de depozitare, logistica si productie pentru un teren situat in municipiul Constanta, conform Aviz de Oportunitate nr.77561 23.12.2021.Este…

- Primaria Constanta a lansat in consultare documentatia privind elaborarea PUZ in vederea reglementarii urbanistice a terenului situat in Constanta, identificat cu nr. cad. 252488 pe bulevardul Aurel Vlaicu nr 271.PUZ ul este initiat de MPM Real Estate Investment SRL iar elaborator este ALL Arhitectura…

- Joi, 26 ianuarie, Poliția buzoiana a lansat „Cafeneaua publica”, un proiect special, o premiera prin format și conținut, un proiect pentru ca ideile de bine și de siguranța ale comunitații, și in mod special ale copiilor, sa fie spuse și, pe de-asupra, sa fie identificate și soluții de aplicare a acestora.…

- Bugetul Municipiului Sebeș, lansat in dezbate publica. Cetațenii, invitați la Centul Cultural „Lucian Blaga” pentru consultare Bugetul Municipiului Sebeș, lansat in dezbate publica. Cetațenii, invitați la Centul Cultural „Lucian Blaga” pentru consultare Proiectul bugetului Municipiului Sebeș aferent…

- Masterplanul pentru realizarea cartierului Sopor a intrat in consultare publica. Proiectul celui mai mare cartier din municipiul Cluj-Napoca, realizat de la zero, inregistreaza inca o etapa și se apropie de concretizare. Vezi cand ar putea fi aprobat.

- Consiliul Judetean Constanta a lansat in consultare publica intentia de elaborare Plan Urbanistic Zonal "Intocmire PUZ in vederea realizarii obiectivului statie principala de transformare si racordare 110 400 kV Vulturu", extravilan comuna Vulturu, judetul Constanta.Zona studiata se afla in extravilanul…

- Consiliul Judetean Constanta a lansat in dezbatere publica asupra propunerilor preliminare PUZ de modificare si extindere Parc Eolian, reabilitare drumuri si organizare santier in extravilanul comunelor Dobromir si Baneasa.Initiatorul PUZ ului este SC Unitedpower Eolian cu sediul in Bucuresti iar proiectant…