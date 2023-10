Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 4 ani și jumatate, dar și un mariaj de mai bine de doi ani, Ionuț Frumușelu, cunoscutul manelist de la noi, a anunțat desparțirea de femeia care i-a oferit un baiețel. Cantarețul de muzica de petrecere și inca soția lui au dat carțile pe fața in emisiunea de astazi de la Acces Direct, unde au spus…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, este solicitat sa lamureasca daca doi tineri pot cununa sau nu pe fiica nașilor lor de cununie. ”Am cateva intrebari referitoare la o cununie, pot fi nași de cununie ai fetei nașilor lor de cununie ai noii perechi? Deci, mai exact, finii vor trebui sa…

- CRBL este un artist indragit, insa dincolo de viața de pe scena, arfe o familie perfecta, alaturi de care și-a gasit liniștea. Cantarețul a facut declarații de dragoste pentru soția lui, exprimand cat de importanta este Elena pentru el și ce mult depinde fericirea lui de ea.

- Puya iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Ce mesaj emoționant i-a transmis partenera lui de viața, Melinda, cu aceasta ocazie. Fosta concurenta de la America Express i-a facut o urare speciala artistului.

- Jorge, unul dintre cei mai curtați barbați de la noi din țara, este implicat intr-un mariaj cu Ramona Prodea de aproximativ un deceniu. Relația lor nu a fost intotdeauna doar lapte și miere, cantarețul recunoscand ca și-a inșelat partenera de viața. Ce a dezvaluit despre experiența. Jorge și Ramona…

- Jorge este un barbat romantic, iar acest lucru il demonstreaza fiecare gest pe care il face. Cantarețul și-a cerut soția in casatorie, din nou, iar cei doi și-au reamintit cat de mult se iubesc. Deși relația lor a avut momente dificile, cei doi sunt acum mai fericiți ca niciodata. Iata ce tradiție au.

- Mihai Rait se relaxeaza la Londra, cu cateva zile inainte de a susține un nou spectacol de stand-up comedy in Romania. Actorul din Las Fierbinți a postat o fotografie in care apare alaturi de soția lui și fanii au reacționat imediat.

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Liviu Teodorescu a devenit tata! Soția lui a nascut in urma cu doar cateva ore, iar cei doi au devenit parinți de fetița! Cantarețul este in culmea fericirii și nerabdator sa vorbeasca despre cel mai frumos moment al vieții lui!