- America Express isi poarta echipele mai departe, pe Drumul Aurului, unde probele si surprizele intalnite in cale nu inceteaza sa ii uimeasca pe concurenti. Pentru Puya si sotia sa, Melinda, cursa nebuna de la Antena 1 a venit cu un mare soc. Gestul unui sofer i-a lasat pur si simplu masca. The post…

- A inceput o noua ediție din emisiunea America Express, difuzata pe Antena 1. Cele opt echipe ramase in competiție iși continua parcursul pe Drumul Aurului. Andreea Balan nu o va avea alaturi pe Andreea Antonescu in urmatoarele zile de competiție.

- Diana Bulimar și Larisa Iordache au fost eliminate de la „America Express” in ediția din data de 25 ianuarie, cand au intrat in cursa pentru ultima șansa, dupa ce au fost votate de majoritatea echipelor. Invitata in aceasta seara, in platoul Xtra Night Show, Larisa Iordache a vorbit despre experiența…

- Larisa Iordache și Diana Bulimar au facut echipa in America Express. Traseul lor in competiție s-a incheiat destul de rapid caci, in ediția din data de 25 ianuarie, cele doua au fost eliminate, dupa ce au fost votate de majoritatea echipelor și au pornit in lupta pentru ultima șansa. Invitata in aceasta…

- Eliminare surpriza la America Express. Experiența de pe Drumul Aurului, ce se intinde pe mai bine de 7.000 de kilometri, a luat sfarșit pentru o echipa formata din doua concurente promițatoare. Puțini s-ar fi așteptat la o astfel de evoluție a vedetelor in cadrul reality-show-ului difuzat de Antena…

- Larisa Iordache și Diana Bulimar fac echipa in America Express, iar cele doua foste gimnaste sunt foarte competitive și iși doresc sa caștige premiul cel mare. Reporterii Spynews.ro au stat de vorba cu Larisa Iordache, iar aceasta ne-a povestit despre experiența din America Express, dar și despre cea…

- Mai sunt trei zile pana cand America Express – Drumul Aurului incepe la Antena 1! Aventura suprema, care poarta 9 echipe de vedete pe un traseu incarcat de adrenalina și misuni ce par imposibile, vine la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri,…

- Irina Fodor și Oase au oferit detalii despre experiența America Express - Drumul Aurului, in exclusivitate pentru Neatza cu Razvan și Dani. Ce au dezvaluit despre noul show care va fi difuzat pe Antena 1. Cat de greu le-a fost pe parcursul filmarilor.