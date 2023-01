Stiri pe aceeasi tema

- Puya și soția lui, Melinda, au intampinat dificultați dupa ce cursa din prima zi de pe Drumul Aurului s-a incheiat. Concurenții au fost la un pas sa renunțe la a mai cauta cazare, dupa ce s-au „lovit” de refuzurile localnicilor. Intr-un final, cei doi au fost gazduiți de o femeie, insa au avut parte…

- Puya a avut parte de o experiența inedita alaturi de soția lui, Melinda, la America Express. Cei doi au plecat ca echipa in SUA pentru a intra in cursa marelui premiu. Cum i-a schimbat totul pe artist și pe Melinda. Ce au marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- A mai ramas doar o zi pana sa inceapa emisiunea „America Express 2023” de la Antena 1. Fanii concursului TV vor putea urmari primul episod duminica, 15 ianuarie, de la ora 20.00. Printre concurenții care au acceptat provocarea trustului Impact se numara soția cantarețului Puya (Dragoș Gardescu – numele…

- Duminica, 15 ianuarie, telespectatorii vor putea urmari premiera emisiunii America Express, de la ora 20:30, la Antena 1. Puya și Melina, soția lui, fac parte din distribuția concurenților din acest sezon. Prin ce provocari au trecut artistul și partenera lui de viața. Au trecut prin momente grele.…

- Puya participa alaturi de soția sa, Melinda, la America Express - Drumul Aurului. Cei doi s-au confruntrat cu situații greu de imaginat și nu credeau ca va fi atat de dura competiția.Mai sunt trei zile pana cand America Express – Drumul Aurului incepe la Antena 1! Aventura suprema, care poarta 9 echipe…

- In episodul 16 de Jurnal de America Express, Catalin Bordea și Nelu Cortea au facut cateva marturisiri despre experiența in cel mai dur reality show din Romania. Numai ca sesiunea de confesiuni s-a lasat și cu cateva reproșuri. Iata ce și-au adresat unul altuia.

- Irina Fodor a povestit intr-un interviu pentru ego.ro prin ce a trecut la fillmarile pentru „America Express”, show-ul care va fi difuzat in curand la Antena 1. Prezentatoarea a fost in locuri extrem de periculoase. Timp de doua luni, Irina Fodor a fost plecata din Romania pentru a filma pentru „America…

- Melinda și Puya traiesc o frumoasa poveste de dragoste de foarte mulți ani, insa puțini sunt cei care știu cum s-au cunoscut cei doi concurenți de la America Express. Artistul a povestit in detaliu momentul in care și-a gasit sufletul pereche.