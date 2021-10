Stiri pe aceeasi tema

- ApiLand este un brand local care, de 19 ani, promoveaza valorile terapeutice ale produselor apicole. Povestea lor a inceput ca o afacere de familie, in 2002, intr-un sediu de doar 50m2. Acum,19 ani mai tarziu, se muta intr-un sediu de 2200m2, pe str Margeanului, nr 3B, Baia Mare. Afla povestea ApiLand…

- Premiera medicala in Romania! Astazi, un bebeluș care a fost nascut infectat cu noul coronavirus a fost tratat cu succes. Evenimentul fericit a avut loc la maternitatea din Iași, iar medicii spun ca acest caz este, fara dar și poate, o premiera. Iata cum se simte acum bebelușul!

- Marea ipocrizie a inceput in urma cu exact 32 de ani cand s-a inițiat modelul de societate post-comunista mediocrizata, dusa la extrem.Totul a fost posibil prin politizare și corupție. Prin infiltrarea in structurile statului a loialiștilor politici și prin patrunderea masiva in sistemul de invațamant…

- Gica Hagi, managerul tehnic al FC Farul a precizat intr un comunicat de presa ca informatiile potrivit carora ar fi propus jucatori la Galatasaray sunt false. "In urma speculatiilor aparute ieri, 8 octombrie, dar si in trecut in presa din Romania, precum ca eu as fi propus jucatori la Galatasaray, vreau…

- Geo Rotariu este cel mai tanar milionar de la noi din țara, iar afaceristul se bucura in aceste momente de un succes uriaș. Pe langa aceste reușite, barbatul va deveni tatic in cel mai scurt timp. Iata povestea impresionanta și cum a reușit sa investeasca in propria afacere!

- Dani Mocanu se bucura de un succes uriaș in lumea manelelor din Romania, insa cu siguranța v-ați intrebat și ce studii a terminat artistul indragit astazi de mulți romani. Ei bine, chiar el s-a destainuit in urma cu ceva vreme fanilor lui.

- Vasile Țapu, in varsta de 102 ani, este cel mai varstnic beneficiar al Caminului de Pensionari „Sfanta Cuvioasa Parascheva” din Iași. A decis ca este timpul sa impartașeasca secretul varstei sale inaintate, spunand ca nu trece nicio zi fara sa manance sanatos. In plus, stresul și agitația sunt straine…

- Mihai Stoichița, directorul tehnic al FRF, a analizat partida dintre Macedonia de Nord și Romania, care se va disputa miercuri, 8 septembrie, de la ora 21:45. Stoichița considera ca absența celui mai important jucator din istoria Macedoniei de Nord, Goran Pandev, este un lucru benefic pentru „naționala”…