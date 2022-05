Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui control de rutina al politistilor bucuresteni efectuat miercuri, Puya, pe numele real Dragos Gardescu, de 42 de ani, a fost oprit in trafic si testat cu drugTestul. Rezultatul a fost pozitiv la consumul de cocaina, iar la alcooltest rezultatul a iesit negativ.

- Rapperul Puya ar fi fost prins drogat la volan, miercuri la pranz, in București, in urma unui control de rutina al polițiștilor Brigazii Rutiere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Cunoscutul rapper Puya ar fi fost astazi prins drogat la volan, potrivit Gandul.ro Cantarețul a fost supus unul control de rutina al polițiștilor Brigazii Rutiere iar acesta a fost supus unui DrugTest, rezultatul indicand pozitiv. Cantarețul ar fi fost dus la audieri, insa a refuzat sa dea declarații…

- Un barbat de 46 de ani din Dondușeni a fost prins drogat la volan și, ca sa scape de pedeapsa, a propus polițiștilor mita. Incidentul a avut loc duminica, 17 aprilie. Oamenii legii au stopat automobilul dupa ce au observat ca se deplaseaza neuniform pe un drum din Dondușeni, transmite replicamedia.md.…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 34 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan dupa ce a consumat alcool și droguri. Individul avea o alcoolemie de peste 1 la mie.

- DROGAT la volan: Tanar de 22 ani din Alba Iulia, prins de polițiști, in urma unui control DROGAT la volan: Tanar de 22 ani din Alba Iulia, prins de polițiști, in urma unui control La data de 21 februarie 2022, in jurul orei 18.40, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia,…

- *Barbat cercetat pentru 2 infracțiuni la regimul rutier* La data de 8 februarie a.c., in jurul orei 15.40, polițiștii din cadrul Poliției Orasului Baicoi, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza orașului Baicoi au oprit pentru control un moped, care se deplasa pe strada…

- Un barbat, in varsta de 60 de ani, din Golești, județul Vrancea, a fost prins beat la volan și a sunat la 112 pentru a-i reclama pe polițiști. Șoferul nu a acordat prioritate la o trecere de pietoni de pe DN2 E85, langa o școala. Ce pedeapsa a primit.