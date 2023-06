Stiri pe aceeasi tema

- Puya a susținut de curand un concert in Barlad. Mulți fani au mers sa il vada și sa obțina de la artistul lor preferat un autograf. Mulți au și reușit, caci au aruncat cu pantofii pe scena, iar cantarețul i-a luat la rand și i-a semnat.Intr-un clip postat pe contul lui oficial de Instagram, Puya apare…

- Puya a urcat pe scena de la Zilele Culturale ale Barladului, unde a avut parte de o sesiune inedita de autografe. Fanii din public au aruncat cu incalțari sport și haine in el, iar reacția rapper-ului a fost savuroasa.

- INCREDIBIL… “Zilele culturale ale Barladului au ajuns clar o bataie de joc, mai ales la concertele de final! Imaginile surprinse pe scena din Barlad i-a uimit șI pe jurnaliștii din presa centrala, care au punctat momentul. «Puya a fost martorul unor scene rare, pe care nu le-a mai intalnit pana acum…

- Fanii lui Bruce Springsteen au tras o sperietura serioasa in timpul unui concert din Amsterdam. Artistul american s-a impiedicat de o treapta si a cazut pe scena. Imediat, colegii i-au sarit in ajutor, dar cantaretul s-a ridicat fara probleme. A continuat sa cante timp de trei ore. In varsta de 73 de…

- Theodor Andrei, de 18 ani, care a reprezentat Romania la Eurovision nu a reușit sa se califice pentru finala cu piesa "D.G.T. (Off and On)".Scandalul a inceput in online, pe platforma Instagram, unde reprezentantul Romaniei a redistribuit o postare a unui alt utilizator, care taxa mai mulți concurenți…

- Zilele trecute, Ruby s-a bucurat de o mini vacanța la Paris, unde a fost la concertul lui Daniel Caesar alaturi de cațiva prieteni. O adevarata fashionsista, cum și-a obișnuit fanii, artista a publicat pe Instagram cateva fotografii cu ținuta purtata pe strazile pariziene, starnind reacții controversate.

- Ce artiști urca pe scena Neversea 2023 Neversea 2023, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului in Romania, va avea loc intre 6 și 9 iulie. Ca in fiecare an, evenimentul se va desfașura la Constanța, pe plaja Neversea. Organizatorii lucreaza intens pentru ca ediția cu numarul cinci…