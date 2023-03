Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de aseara, „America Express” a fost una plina de emoții, mai ales ca la final, una dintre echipe a fost nevoita sa paraseasca show-ul, dupa cursa pentru ultima șansa. Puya și Melinda au fost eliminați din competiția de pe Drumul Aurului. Concurenții America Express aflați in careu au așteptat…

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au fost eliminați de la America Express, dupa o luna de aventuri in Mexic și Guatemala. Chiar inainte de plecarea spre Columbia, cei doi au pierdut cursa pentru ultima șansa și au parasit competiția America Express, in lacrimi. In ediția America Express din 22 februarie…

- Ediția din aceasta seara a adus noi surprize pentru concurenți. Dupa ce Irina Fodor le-a spus ca in joc este avantajul de a obține amuleta, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au pornit in aventura lor pe Drumul Aurului. Cei doi s-au intalnit cu un localnic, iar barbatul a pus o intrebare cel puțin…

- Concurenții au fost puși la munci grele in urmatoarea etapa America Express – Drumul Aurului. Proba le va da batai de cap la propriu tuturor echipelor, iar Doina Teodoru, iubita lui Chef Catalin Scarlatescu, a trecut prin momente cumplite. In seara aceasta, la Antena 1, de la ora 20:00, incepe ultima…

- Ediția America Express difuzata de Antena 1 aseara, de la 20:30, a avut un final neașteptat. Ajunși pe ultimul loc in cursa pentru ultima șansa, Puya și Melinda se pregateau sa-și ia ”la revedere” de la celelalte echipe, dar totemul din cufarul deschis de Irina Fodor a fost marea surpriza a serii: vulturul…

- Un concurent de la America Express este la un pas sa cedeze, dupa ce a primit vești neplacute de acasa. Cele opt echipe ramase in competiția de la Antena 1 vor trece prin probe greu de imaginat in locuri periculoase din Mexic. Ieri seara, la America Express – Drumul Aurului, telespectatorii au urmarit…

- In aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1, America Express intra in cea de-a treia etapa, care vine cu noi provocari și misiuni menite sa testeze rezistența fizica și psihica a concurenților, dar și cu schimbari neprevazute. Inceputul de etapa inseamna pregatirea pentru competiția Jokerului, miza…

- Prima zi din America Express - Drumul Aurului nu a fost deloc ușoara pentru cele 9 perechi de vedete. Dupa un drum lung presarat cu misiuni neașteptate, Irina Fodor a venit cu o veste uluitoare pentru concurenți. Hai sa vezi ce a facut Catalin Scarlatescu la scurt timp, dupa anunțul prezentatoarei TV.