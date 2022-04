Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul acțiunilor preventive și de monitorizare a traficului rutier, polițiștii rutieri din Nasaud au oprit in trafic, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din Fedru. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv in cazul substanței metamfetamina…

- Un barbat de 46 de ani din Dondușeni a fost prins drogat la volan și, ca sa scape de pedeapsa, a propus polițiștilor mita. Incidentul a avut loc duminica, 17 aprilie. Oamenii legii au stopat automobilul dupa ce au observat ca se deplaseaza neuniform pe un drum din Dondușeni, transmite replicamedia.md.…

- Un barbat din Bistrița s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii l-au depistat sub influența substanțelor psiho-active la volan. Potrivit IPJ BIstrița-Nasaud, in urma activitaților de monitorizarea a traficului rutier in Bistrița, polițiștii Biroului Rutier au oprit pentru control un autoturism care…

- La data de 28 martie 2022, in jurul orei 14.00, polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov au oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 33 ani, care conducea un autovehicul pe DN73A, pe raza Stațiunii Rașnov din județul Brașov. Procedandu-se la testarea conducatorului auto din punct…

- Un barbat din Șintereag s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii l-au prins la volan, deși consumase substanțe interzise. Polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au interceptat și oprit in trafic, pe raza municipiului Bistrița, un autoturism. A fost identificat șoferul acestuia,…

- Potrivit politistilor, soferul consumase droguri si alcool inainte de a urca la volan, fiind depistat pozitiv la testarea cu aparatele drugtest si alcooltest.Tanarul conducea un autoturism pe DN68, in afara localitatii Hunedoara, cand a fost inregistrat cu aparatul radar, de un echipaj al Politiei Hateg,…

- Sambata dimineața, puțin dupa ora 05:00, polițiștii Biroului Rutier au depistat in trafic, pe strada Gheorghe Doja, din Zalau un tanar, care se afla sub influența substanțelor psihoactive. Șoferul, un tanar de 21 de ani, din comuna Creaca a ieșit pozitiv la doua substanțe interzise și a fost condus…

- Un sofer de 23 de ani din Nemesesti s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de politisti ca se afla la volan drogat. IPJ Timis a anuntat ca tanarul a fost oprit marti seara, pentru un control, pe raza localitatii Margina. “In urma testarii cu aparatul Drugtest a rezultat faptul ca tanarul se afla…