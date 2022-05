Stiri pe aceeasi tema

- Primavara a venit, iar o mare parte din oameni au tendința sa raceasca in aceasta perioada. Medicii din Unitațile de Primiri Urgențe și de la camerele de garda avertizeaza ca este epidemie de gripa. Cazurile de gripa și viroza au explodat Restricțiile s-au ridicat, iar masca de protecție nu mai este…

- ”Asigurarile continua sa functioneze normal in aceasta perioada si sa ne protejeze impotriva tuturor riscurilor prevazute in polite, in conformitate cu cadrul legal din Romania si din Uniunea Europeana. Oameni si companii din Romania beneficiaza in fiecare zi calendaristica de plata unor despagubiri…

- Rusia si Ucraina au incheiat un acord in vederea deschderii unui numar de opt culoare umanitare in vederea evacuarii civililor din orase asediate, luni, insa nu si de la Mariupol, anunta vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, relateaza AFP. Eforturi vizand trimiterea de furnituri umanitare la Mariupol…

- Un numar de 75 de persoane din Ucraina sunt internate in unitatile medicale din Romania, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, informeaza AGERPRES . „Este o situatie din ultima saptamana, in intervalul 9 – 15 martie. Numarul de persoane internate in spital nu depaseste 100. Deci 75…

- Lipsa de hartie igienica se anunța a fi urmatorul efect secundar al crizei energetice, in contextul razboiului din Ucraina. Dupa ce prețurile la energie au explodat, este de așteptat sa asistam la o penurie de articole a caror producție necesita multa energie, printre care se numara și hartia igienica.…

- Primaria municipiului Ploiești solicita reprezentanților comunitații locale de afaceri sa comunice, urgent, disponibilul de cazare, cu titlu gratuit, pentru refugiații din Ucraina.Municipalitatea ploieșteana a fost notificata, astazi, de catre Instituția Prefectului – județul Prahova sa prezinte pana…

- Razboiul continua, iar oamenii fug in continuare de frica rușilor care i-au invadat și i-au obligat sa-și paraseasca casele. Mii de cetațeni ucraineni au trecut granița in Romania prin Dobrogea, in ultimele zile. Hotelierii vin in sprijinul refugiaților Hotelierii de pe litoral se alatura miilor de…

- Hotelurile de pe litoral se deschid pentru a primi ucrainenii care fug de razboiul izbucnit in tara lor. Prin Punctul de Trecere al Frontierei Isaccea, mii de oameni au venit in Dobrogea in ultimele patru zile.