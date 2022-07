Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat cați bani costa o noapte de cazare la hotelul lui Gigi Becali din Venus. Latifundiarul din Pipera și-a inaugurat zilele acestea hotelul din stațiunea Venus, pe care l-a cumparat in urma unei licitații. Hotelul fusese deținut de Interagro, grupul patronat de omul de afaceri Ioan Niculae, finanțatorul…

- Vacanța 2022: cat costa benzina și motorina in țarile vecine. Buget pentru drumul cu mașina in concediu Prețurile la carburanți au crescut nu doar in Romania, ci și in țarile vecine. Daca va pregatiți pentru concediu cu mașina, trebuie sa țineți cont de alt buget, pentru ca situația s-a schimbat fața…

- Chiar daca inflația a lovit grav, turismul in Europa se pare ca iși revine, iar oamenii calatoresc din ce in ce mai mult. Prețurile sunt mari pentru transport, cazare și mancare, insa turiștii nu se lasa descurajați. Cele mai scumpe vacanțe din ultimii ani Prețurile la transport, cazare și mancare au…

- Zilele trecute s-a dat startul sezonului estival, astfel ca numeroase persoane se gandesc deja unde sa plece in concediu. Ei bine, pentru cei care au pus Grecia pe primul loc pe lista, veștile nu sunt tocmai bune, asta fiindca prețurile au crescut considerabil. La cazare o sa dai cu 30% mai mult, iar…

- Pandemia de coronavirus a afectat foarte multe domeniul artistic de activitate din Romania, motiv pentru care foarte mulți artiști s-au reorientat catre alte afaceri, pentru a avea un venit constant, in lipsa concertelor. Mihai Traistariu a investit in turism. Cat costa sa te cazezi o noapte la apartamentele…

- Pregatirile pentru 1 Mai se apropie de final. Cei care isi doresc sa-si petreaca minivacanta pe litoralul romanesc trebuie sa se astepte la preturi pe masura cererii, mai ales cand vine vorba de Mamaia Nord. Peste 25.000 de turisti sunt asteptati anul acesta la mare, iar startul va fi dat chiar de un…

- Stațiunea Sovata este o oaza de relaxare și frumusețe, fiind pusa la punct prin renivari. Prețurile sunt accesibile, un sejur de 3 zile, pentru 3 persoane costa circa 2100 - 2200 de lei, la care se adauga transportul.Tariful de cazare la hotel este de 1500 de lei, doua nopți, pentru trei persoane, cu…

- Cat te costa sa petreci 3 nopți in Poiana Brașov in ziua de Paște? Prețurile sunt avantajoase pentru buzunarele multora. Ce suma trebuie sa platești pentru un sejur de minim 3 nopți la hotelurile de la munte? Proprietarii din stațiunile montane au inceput deja pregatirile pentru sarbatoare și așteapta…