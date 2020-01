Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a fost adus, marți dimineața, de la Penitenciarul Rahova la sediul instanței supreme, pentru dezbaterea recursului in casație formulat fața de condamnarea de 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare din dosarul DGASPC.Citește și: Proiectul PNL pentru interzicerea cumularii…

- Vreme posomorata pentru astazi anunța Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Codul galben de ceața se pastreaza și pentru aceasta zi, iar in toate zonele republicii se prognozeaza ploi slabe.

- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU Avand in vedere: Prevederile art.133 (1) lit.a, art.134(1) lit. “a” și (5), art.135 și art.196(1) lit.”b” din O.U.G. nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, emit urmatoarea, DISPOZITIE: ART.1. Pentru data de 29.11.2019 ora 10,00, se convoaca in sedinta ordinara, Consiliul…

- Bucureștenii care merg cu metroul iși vor putea plati acum calatoriile cu orice card contactless, cu telefonul sau cu ceasul inteligent, direct la turnicheți, dar deocamdata serviciul este disponibil in noua stații de metrou. ”Metrorex și Banca Comerciala Romana au implementat o noua soluție de plata…

- UDMR se va hotari miercuri ce mesaj va avea pentru propriul electorat, in turul 2. Senatorul Cseke Attila se refera la Codul administrativ actual, care prevede ca maghiarii nu mai au garantate drepturile lingvistice, daca populația maghiara scade sub 20%, intr-o localitate. „Fostul Guvern…

- Deputatii au dat votul final si au adoptat proiectul de Lege privind serviciile de plata si pentru modificarea unor acte normative care a fost adoptat in data de 15 octombrie 2019 de Parlament. Directiva PSD2 este actul normativ european care reglementeaza serviciile de plata si are ca scop…

- Monetaria Britanica a dezvaluit primul sau card bancar, acesta fiind și cel mai scump card din lume, informeaza Daily Mail, citeaza digi24.ro.Cardul este realizat din aur de 18 carate, iar prețul sau va fi de peste 21.000 de euro.

- Un barbat de 21 de ani din Arad este cercetat de catre polițiști, dupa ce a spart geamul unei mașini din care a furat un portmoneu in care a gasit documente, un card bancar și PIN-ul aferent cardului, așa ca s-a pus pe facut cumparaturi. The post Intamplare de pomina in vestul țarii: a furat un portmoneu…