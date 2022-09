Puțini oameni din Moscova simt efectele războiului purtat de Rusia în Ucraina. „Nimic nu s-a schimbat cu adevărat aici” Aceasta detașare a populației fața de tragedia care are loc la cateva sute de kilometri distanța este exact ce dorește președintele Vladimir Putin, in timp ce aplica o strategie interna de a-i proteja pe ruși de greutațile razboiului – fara recrutari in masa, fara sentimentul de pierdere sau conflict, scrie New York Times . Lucrurile ar putea sa se schimbe, totuși. Serile liniștite din Piața Roșie din Moscova nu amintesc prea mult de drama de dincolo de granița, din Ucraina. Recent, la un spectacol, un corp de parașutiști de elita imbracați in camuflaj a executat un dans de lupta cu efecte pirotehnice,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

